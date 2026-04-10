Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 61 боєзіткнення

Від початку доби російська армія 61 раз атакувала позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 10 квітня.

Зокрема, десять бойових зіткнень відбулися на Північно–Слобожанському і Курському напрямках, чотири з них тривають дотепер.

Російські загарбники вісім разів штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку в районах Вовчанська, Колодязного, Стариці та Приліпки.

На Куп’янському напрямку російські війська двічі намагалися поліпшити становище в районі населеного пункту Новоплатонівка. На Лиманському напрямку триває одне боєзіткнення з чотирьох.





На Костянтинівському напрямку російська армія атакувала 12 разів – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти дванадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Гришине, Філія та Новосергіївка. Одне боєзіткнення триває дотепер», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку російська армія тричі наступала в районах Калинівського та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку, за зведенням, Сили оборони успішно відбили 11 російських атак поблизу Добропілля, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Чарівного та Залізничного.

На Придніпровському напрямку армія РФ проводила «три марні наступальні дії» в бік Антонівського мосту.

Читайте також: Насильницьке зникнення. Як російські силовики викрадають людей на окупованих територях

Генштаб зазначає, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбувається, спроб російської армії просуватися не зафіксовано.

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України є найкращою за останні 10 місяців. Він послався при цьому на дані української і британської розвідок, отримані 1 квітня. Зеленський додав, що наступ, який сили РФ планували на березень, був зірваний діями українських військових.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському й Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).