Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на 16 годину 27 грудня.

За даними штабу, від початку доби на фронті зафіксовано 62 бойових зіткнення.

Зокрема, армія РФ чотири рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. На Куп’янському напрямку українські війська відбили дві атаки в бік Петропавлівки та Піщаного.

Російські війська шість разів атакували на Лиманському напрямку – ЗСУ зупинили дві їхні спроби просуватися, бої тривають у чотирьох місцях. Боєзіткнення також тривали на Слов’янському та Краматорському напрямках.





На Костянтинівському напрямку російські війська 12 разів атакували в районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки та в бік Софіївки й Степанівки.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває», – йдеться в повідомленні.

Штаб фіксує сім російських атак на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили російських спроби просунутися вперед в районах Гуляйполя та Білогір’я.

Сили оборони відбили дві російських атаки на Придніпровському напрямку – в районі Антонівського мосту.

25 грудня речник Сил оборони півдня повідомив про бої в районі Гуляйполя: російські війська намагаються «інфільтруватися безпосередньо до центру міста». Також триває складна ситуація в районі Добропілля, Прилук та Варварівки, розташованих вздовж логістичного шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



