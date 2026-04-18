Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила понад 1 тисячу військових і 82 артилерійських систем за добу

Російська армія втратила близько 1 080 людей особового складу протягом попередньої доби, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 квітня.

Командування оцінює загальні втрати РФ у 1 317 150 людей особового складу.

Також, за даними Генштабу, російські війська втратили протягом попередньої доби:

6 танків (загалом 11 876)

10 бойових броньованих машин (24 410)

82 артилерійських системи (40 242)

4 реактивних системи залпового вогню (1 743)

2 104 безпілотники оперативно-тактичного рівня (245 112)

180 автомобілів і автоцистерн (90 194)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС та «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.