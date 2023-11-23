Генштаб: ЗСУ відбили 10 атак Росії біля Кліщіївки та Андріївки протягом дня

Протягом дня на фронті відбулося 52 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 23 листопада.

За зведенням, російські війська вели штурмові дії біля Синьківки на Куп’янському напрямку, де Сили оборони відбили дві атаки.

«На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська вели «безуспішні штурмові дії» на схід від Новокалинового, Авдіївки та Первомайського, ЗСУ відбили там загалом 18 атак.

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«На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак», – додає штаб.

Водночас командування не зафіксувало наступальних дій російської армії на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Сили оборони України наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

«Наші воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – додає штаб.

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Генштаб звітує про 11 ударів по місцях зосередження російських військ та техніки, а також низку ракетних ударів по російському особовому складу та військових цілях.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив 23 листопада, що російські війська розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку.

На початку цього тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри дані повідомив, що Сили оборони України контратакували і просунулися вперед під Авдіївкою 19 листопада.