Росія втратила понад тисячу військових за добу у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 321 800 своїх військових, зокрема 1130 – за останню добу, свідчать оновлені дані Генштабу Збройних сил України.

Крім того, за даними української сторони, Росія втратила:

танки ‒ 5466 (20 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 10224 (+36)

артилерійські системи – 7802 (+33)

РСЗВ – 902 (+3)

засоби ППО ‒ 591 (+2)

літаки – 323

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15)

крилаті ракети ‒ 1564

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 10198 (+39)

спеціальна техніка ‒ 1107 (+2).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі і ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 17 листопада підтвердили загибель понад 37 тисяч російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

22 жовтня Міністерство оборони Британії оприлюднило дані про ймовірні втрати Росії у війні проти України.

«Цілком ймовірно, що Росія зазнала постійних втрат (убитих і поранених) від початку конфлікту від 150 000 до 190 000 осіб, а загальна цифра, включаючи тимчасово поранених (одужали і мають повернутися на поле бою), становить близько 240 000-290 000. Ці дані не включають ПВК «Вагнера» чи її батальйонів з колишніх в’язнів, які воювали в Бахмуті», – йшлося у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.