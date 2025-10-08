Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулось понад 100 боїв

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 107 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де з початку доби російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Покровськ і Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили п’ятнадцять атак військ РФ, а на Олександрівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій, ще дев’ять зіткнень досі тривають.

Російські війська продовжують свої атаки на Північно–Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському Костянтинівському та Оріхівському напрямках.



На Краматорському та Придніпровському напрямках з початку доби противник не проводив наступальних дій.

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.