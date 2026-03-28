Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 222 боїв

На фронті від початку доби відбулося 222 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні.



За даними штабу, на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 51 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії. Одна штурмова дія триває досі.

Інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку, де було зафіксовано 32 російські атаки. Ще один шутрм продовжується.

Майже 50 боїв протягом доби відбулося на Костянтинівському та Олександрівському напрямках – 26 та 19 атак відповідно.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: ISW про весняно-літній наступ сил РФ: можуть отримати певні тактичні здобутки із великими втратами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.



