Генштаб ЗСУ: на фронті було 130 боїв, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках

На фронті з початку доби відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше боїв знову фіксують на Покровському напрямку, де сили РФ здійснили 30 спроб потіснити українські підрозділи біля населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

Дещо менше – 25 російських атак – відбили українські воїни біля Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки, в деяких локаціях бої не припиняються – йдеться про Гуляйпільський напрямок.

За даними штабу, на Костянтинівському напрямку сили РФ сьогодні 13 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

Бої також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.



На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



