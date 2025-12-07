На фронті протягом минулої доби було понад 160 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 161 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.



На Костянтинівському напрямку війська РФ здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

На Олександрівському напрямку було 16 російських атак.

Противник продовжує свої атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках (по 13 атак), Краматорському, Гуляйпільському (14 атак) та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку наступальних дій військ РФ не було.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



