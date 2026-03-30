Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 120 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



На Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках відбулося 50 боїв, найбільше – на Покровському.

За даними штабу, на цій ділянці фронту противник здійснив 24 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває.



На Костянтинівському напрямку сили РФ 14 разів штурмували позиції українських оборонців оборонців, а на Гуляйпільському напрямку відбулося 12 російських атак. Два боєзіткнення тривають досі.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Олександрівському напрямках.



На Оріхівському, Придніпровському та Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.