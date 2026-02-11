Генштаб ЗСУ повідомив про 47 боєзіткнень на фронті

На фронті від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на 16:00.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де з початку доби противник здійснив 18 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Новопавлівка. Сили оборони вже відбили 16 атак.

Інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку, де українські оборонці відбили 10 атак у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. Два боєзіткнення ще тривають.



Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямку.



На Куп’янському, Краматорському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

10 лютого станом на 16:00 на фронті відбулося 33 бойових зіткнення, що свідчило про суттєве скорочення активності сил РФ, оскільки попередньої доби на цю пору фіксувалося 74 бої.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



