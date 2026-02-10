Генштаб ЗСУ зафіксував значне скорочення атак сил РФ на фронті

Від початку доби 10 лютого на фронті відбулося 33 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Це свідчить про суттєве скорочення активності сил РФ – 24 години тому на цю пору доби фіксувалося 74 бої.

«Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Хрінівка Чернігівської області; Харківка, Рогізне, Будки, Кучерівка, Іскрисківщина, Зарічне, Товстодубове Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад половина атак зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Тим часом на Куп’янському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, які зазвичай фігурують у зведеннях, боїв не зафіксовано.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.