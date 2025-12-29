Генштаб ЗСУ повідомив про понад 200 боєзіткнень на лінії фронту

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень, повідомляє Генеральни й штаб Збройних сил України вранці 29 грудня.

Командування звітує про ураження двох районів зосередження російського особового складу, озброєння і військової техніки за добу.

П’ять російських атак мали місце на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ сім разів атакувала позиції українських військових.

На Куп’янському напрямку українські війська зупинили три штурмових дії в бік Куп’янська, Піщаного та Малої Шапківки.





«На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне й Дробишеве», – йдеться в зведенні.

Сили оборони також відбивали російські атаки на Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському російські війська здійснили 26 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Клебан-Бика та в бік Софіївки, Степанівки та Берестка.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка, Вільне», – повідомляє штаб.

Командування зафіксувало 22 російських атаки на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському українські війська зупинили 19 російських спроб просунутися в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки, Білогір’я та в бік Варварівки.

ЗСУ також відбивали російські атаки на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше американський Інститут дослідження війни констатував на основі відкритих даних, що армія Росії оперує на менш ніж половині території Мирнограда і не контролюють всю територію Родинського, попри попередні заяви російського командування.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.



