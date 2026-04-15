Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 212 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Зокрема, шість російських штурмових дій мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ дев’ять разів намагалася прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районах Вовчанська, Стариці та Лиману.

Десять разів російські загарбники атакували на Куп’янському напрямку і 12 разів намагалися вклинитися в українську оборону на Лиманському.

По чотири російських атаки штаб зафіксував на Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку російські війська вдалися до 31 атаки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки», – йдеться в зведенні.





Генштаб зазначає, що російські війська атакували 11 разів на Олександрівському і 13 на Гуляйпільському. На Оріхівському напрямку протягом доби російських штурмових дій не фіксували.

На Придніпровському напрямку російські війська вдалися до чотирьох «марних штурмових дій» у напрямку Антонівського мосту.

«Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту», – додає штаб.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 квітня заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.

За даними ISW на 6 квітня, українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках підривали зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії.