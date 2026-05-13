Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті за минулу добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 210 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 травня.

«За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника», – йдеться в зведенні.

Одну російську штурмову дію зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, вісім – на Південно-Слобожанському.

Російські загарбники вдавалися до атак на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку армія Росії вдалася до 31 атаки – в районах Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки, Софіївки, Нового Шахового, Вільного та в бік Костянтинівки, Новопавлівки й Кучерового Яру.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє», – повідомляє штаб.

Російські війська атакували один раз на Олександрівському напрямку та 16 разів – на Гуляйпільському, в бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки, Привілля й Гуляйпільського.

За уточненими даними штабу, Сили оборони зупинили п’ять російських спроб просунутися вперед на Оріхівському напрямку.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.