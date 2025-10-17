Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні проти України понад 1 мільйон 128 тисяч військових

Знищені російські танки поблизу Богородичного на Донеччині, архівне фото
Знищені російські танки поблизу Богородичного на Донеччині, архівне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 128 030 своїх військових, зокрема 730 осіб – за останню добу, такі дані станом на 17 жовтня навів український Генштаб.

Серед втрат російської техніки в Генштабі назвали такі:

  • танки – 11266 (+5 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини – 23394 (+10)
  • артилерійські системи – 33748 (+35)
  • РСЗВ – 1520
  • засоби ППО – 1228 (+1)
  • літаки – 427
  • гелікоптери – 346
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588)
  • крилаті ракети – 3864 (+5)
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 64541 (+73)
  • спеціальна техніка – 3978 (+1).

Читайте також: Ризикує залишитися без «броні»: чому армія РФ поспішає на Донбасі?

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

