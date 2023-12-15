Генштаб: ЗСУ продовжують стримувати російський наступ у районі Мар’їнки

Російські війська завдали двох ракетних і 11 авіаційних ударів, а також 17 разів обстріляли українські позиції та цивільні об’єкти з реактивних систем залпового вогню протягом дня, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 15 грудня. Крім того, сили протиповітряної оборони збили керовану ракету Х-59.

За добу на фронті зафіксували 82 бойових зіткнення. За зведенням, на Куп’янському напрямку українські війська відбили вісім російських атак біля Синьківки Харківської області. Ще п’ять атак відбили на Лиманському: на схід від Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки на Луганщині.

Також 15 Сили оборони відбили 15 атак у районі Бахмута: біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

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На Авдіївському напрямку штаб звітує про 17 відбитих штурмів східніше Новобахмутівки й Авдіївки та ще 12 – східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського.

«На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників», – заявляє командування.

Російські війська також двічі безуспішно атакували поблизу біля Старомайорського на Шахтарському напрямку і ще сім разів – західніше Новопокровки та південніше Роботиного на Запоріжжі.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – додає штаб.

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Генштаб звітує про сім авіаційних ударів по місцях зосередження російського особового складу та техніки і шість ракетних ударів по російських військових цілях.

За оцінкою британської розвідки, російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту від початку вторгнення, і бої серед руїн тривають майже щодня.