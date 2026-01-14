На фронті з початку доби відбулося 118 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

На фронті з початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

Найбільше російських атак протягом доби було на Покровському напрямку – тут противник здійснив 23 спроби потіснити українські підрозділи у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 17 російських атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.



На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ подвоїли свої атаки – сьогодні було 13 боєзіткнень проти шести попередньої доби.

Така ж кількість боїв відбулася на Костянтинівському напрямку.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Слов’янському, Лиманському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Краматорському та Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



