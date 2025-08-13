Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 165 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби було 165 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе.



Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.



Інтенсивні бої тривають на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони відбили 28 атак противника, та Лиманському – тут противник атакував 23 рази.



Також російські загарбники продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. За його словами, ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентам США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.