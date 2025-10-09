Генштаб ЗСУ: протягом минулої доби на фронті було 217 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

За даними штабу, інтенсивні бої тривають на Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках, де було 40 та 34 бої відповідно.

Також на Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки, а на Лиманському напрямку атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед біля Новомихайлівки, Шандриголового, Дерилового, Карпівки, Торського та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.



Російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Слов’янському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Читайте також: Від початку Добропільської операції РФ втратила понад 12 тисяч військових – Зеленський

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.