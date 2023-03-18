ЗСУ атакували 13 районів зосередження російських військ на Донбасі – Генштаб

У суботу, 18 березня, українські військові 13 разів завдали ударів по районах зосередження армії РФ, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Не маючи бажаного результату на полі бою, Російська Федерація застосовує тактику терору проти цивільного населення. Здійснює обстріли міст та сіл, а також об’єктів критичної інфраструктури, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права», – уточнили українські військові.

За інформацією Генштабу, російські військові завдали п’ять ракетних ударів, із них чотири – по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також армія РФ завдала 12 авіаційних ударів та здійснила понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

«Російські окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи одного із населених пунктів Пологівського району противник використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць. Таким чином окупанти намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з-поміж санітарних втрат», – уточнили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також відомо, що протягом доби Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження російських військових.

«Крім того, цієї доби наші захисники збили ворожий БпЛА «Шахед-136», а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки противника», – підсумували в ЗСУ.

Завершується триста вісімдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.