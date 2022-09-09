Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських військ біля 10 населених пунктів

Українські військові успішно відбили атаки російських сил у районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда і Безіменне, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України… Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони і значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому і Південнобузькому напрямках», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що загарбники і далі зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

«Протягом поточної доби ворог завдав більше ніж 12 ракетних і понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі заявили, що зберігається подальша загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору Білорусі.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили демонструють ознаки успіху на полі бою в двох контрнаступах: біля Харкова і Херсона.

У своєму вечірньому відеозверненні 8 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень українські війська «звільнили десятки населених пунктів» і відбили у російських військ понад 1000 квадратних кілометрів території.

Генштаб Збройних сил України тим часом заявив, що війська просунулися на 50 кілометрів на схід і південний схід від Харкова за три дні.

Російські офіційні особи нічого не сказали ані про жоден із фронтів, ані про українські успіхи.