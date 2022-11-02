Генштаб: війська РФ вночі атакували об’єкти інфраструктури в районах 15 населених пунктів

Російські військові продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі й помешканнях цивільного населення України, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА «Шахед-136» у районах більш як 15 населених пунктів. Серед них – Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили у Генштабі, російські війська намагаються утримати захоплені території і зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, а також ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

«Протягом поточної доби противник завдав один ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили, що у ніч на 2 листопада російські війська атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе, 12 із 13 Shahed-136 збили.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

За даними президента Володимира Зеленського, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.