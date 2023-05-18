Генштаб повідомив про 36 ракетних, 23 авіаційних удари РФ і 17 бойових зіткнень на сході

Російські війська за добу завдали 36 ракетних і 23 авіаційних удари, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив у вечірньому зведенні 18 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили в командуванні.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут і Мар’їнку», – повідомили в Генштабі.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття в ніч на 18 травня 29 ракет із 30, запущених російськими військами, Хмельницька обласна військова адміністрація заявила про влучання в об’єкт інфраструктури в області. На Одещині одна людина загинула, двоє – були поранені внаслідок падіння уламків збитих ракет.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. Російські сили намагаються витіснити українських військових за межі міста, опір ЗСУ, за твердженнями українських воєначальників, не дає силам РФ активізувати дії на інших напрямках.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у ефірі національного телемарафону 18 травня повідомив, що українські війська продовжують просуватися на флангах міста Бахмут.