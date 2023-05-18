ЗСУ просуваються до Бахмуту: що чекає на Росію

Спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив 18 травня, що українські захисники продовжують рухатися до Бахмуту.

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«Під час боїв наші підрозділи, незважаючи на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах та техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за добу від 150 до 1700 метрів вдалося нам пройти», – повідомив Череватий.

Раніше Сили оборони України вже повідомляли, що українські штурмовики просунулися на окремих ділянках фронту на південний захід та північний захід від Бахмута – заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила від 20 відвойованих квадратних кілометрів на підступах до міста.

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Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав, що кадрові російські військові відступили майже на 600 метрів на північ від міста.

Раніше, щоб зупинити прориви, Росія перекинула до Бахмуту підрозділи ВДВ – але, як бачимо, наступ ЗСУ триває.

У самому місті, за оцінкою німецького видання Bild, бойовики «Вагнер» продовжують просуватися – вони нібито контролюють уже 99% міста.

Головні питання випуску:

Що задумали ЗСУ, атакуючи Бахмут із дуже широких флангів?

Що чекає на російське угруповання в місті, якщо українським штурмовикам вдасться прорвати останні лінії оборони окупантів навколо міста?

І чому російські десантники не можуть зупинити ЗСУ?