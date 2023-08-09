Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Генштаб повідомив про 22 бойові зіткнення за добу і «безуспішні наступальні дії» військ РФ

Українські військові ведуть вогонь із гармати поблизу Бахмуту на Донеччині,12 травня 2023 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 22 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки і північно-східніше Іванівки Харківської області… На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

«На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

У командуванні зауважили, що українські сили продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше заявили, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію заперечили.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG