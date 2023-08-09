Генштаб повідомив про 22 бойові зіткнення за добу і «безуспішні наступальні дії» військ РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 22 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки і північно-східніше Іванівки Харківської області… На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

«На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

У командуванні зауважили, що українські сили продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше заявили, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію заперечили.