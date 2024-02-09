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Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву

Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву за знищення «Кинджала»
Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву за знищення «Кинджала»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Агеєву. Його підрозділ вперше знищив гіперзвукову російську ракету «Кинжал».

Як зазначається в указі, звання Героя України Агеєву присвоїли з врученням ордена «Золота Зірка» за особисту мужність та героїзм, «які були виявлені у захисті територіальної цілісності та суверенітету України».

Пізніше у своєму вечірньому зверненні глава держави наголосив, що «Агеєв – вже зараз в історії нашої держави».

«Саме його підрозділ у травні 23 року вперше знищив російську балістичну ціль – ракету, якою в Москві завжди хвалилися, нібито ніхто не зможе її збити. Українці змогли», – наголосив президент.

Раніше, на початку січня 2024 року, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що від початку повномасштабної війни Росія випустила по території України 63 аеробалістичні ракети «Кинджал».

5 січня в Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал». Піротехніки працювали у Шевченківському районі столиці.

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