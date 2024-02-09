Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику Агеєву

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Агеєву. Його підрозділ вперше знищив гіперзвукову російську ракету «Кинжал».

Як зазначається в указі, звання Героя України Агеєву присвоїли з врученням ордена «Золота Зірка» за особисту мужність та героїзм, «які були виявлені у захисті територіальної цілісності та суверенітету України».

Пізніше у своєму вечірньому зверненні глава держави наголосив, що «Агеєв – вже зараз в історії нашої держави».

«Саме його підрозділ у травні 23 року вперше знищив російську балістичну ціль – ракету, якою в Москві завжди хвалилися, нібито ніхто не зможе її збити. Українці змогли», – наголосив президент.

Раніше, на початку січня 2024 року, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що від початку повномасштабної війни Росія випустила по території України 63 аеробалістичні ракети «Кинджал».

5 січня в Києві сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал». Піротехніки працювали у Шевченківському районі столиці.