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Сили РФ обстріляли житлові квартали Херсона, є жертви – влада

Фото від лютого 2023 року. Наслідки одного з попередніх обстрілів Херсона

Унаслідок здійсненого російськими військовими обстрілу зранку 22 вересня є щонайменше один загиблий і один поранений. Про це повідомили представники місцевої влади.

«З самого ранку у Херсоні неспокійно. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста. Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі. На цю годину відомо про двох постраждалих. На жаль, від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік, ще одна людина – поранена», – написав у телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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