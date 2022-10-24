Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Окупаційна влада Херсона заявила про формування так званої «тероборони»

Херсонська область є одним із чотирьох українських регіонів, про анексію яких Москва заявила минулого місяця

Окупаційна влада Херсона заявила про набір чоловіків, які залишаються в обласному центрі, до російських збройних формувань

У соцмережі Telegram 24 жовтня окупанти повідомили, що чоловіки мають «можливість» приєднатися до підрозділів «територіальної оборони» Херсона, якщо вони захочуть залишитися в місті.

Раніше російська влада в окупованій частині Херсонської області закликала жителів регіону залишити Херсонщину і переїхати до анексованого Криму або й на територію Росії.

Українські чиновники назвали ці дії «депортацією» і засудили таке переміщення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG