Окупаційна влада Херсона заявила про формування так званої «тероборони»

Окупаційна влада Херсона заявила про набір чоловіків, які залишаються в обласному центрі, до російських збройних формувань

У соцмережі Telegram 24 жовтня окупанти повідомили, що чоловіки мають «можливість» приєднатися до підрозділів «територіальної оборони» Херсона, якщо вони захочуть залишитися в місті.

Раніше російська влада в окупованій частині Херсонської області закликала жителів регіону залишити Херсонщину і переїхати до анексованого Криму або й на територію Росії.

Українські чиновники назвали ці дії «депортацією» і засудили таке переміщення.