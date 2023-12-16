На Херсонщині через нічні обстріли поранені троє людей – влада

Уночі 16 грудня російські військові здійснили кілька обстрілів підконтрольної українському уряду частини Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Через «прильоти» по Херсону постраждали люди. У 55-річного чоловіка поранення кінцівок. У 51-річного містянина осколкова травма голови. Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень. У Степанівці уламки впали поблизу медичного закладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. Дар’ївку окупанти атакували «шахедами». На щастя, без жертв», – повідомив чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.