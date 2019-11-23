На Заході разом із Україною вшанували роковини Голодомору

У низці країн Заходу разом із Україною вшанували День пам’яті жертв Голодомору в Україні – з заявами виступили чільні посадовці й дипломати цих країн.

«Ми разом із народом України з сумом згадуємо всіх, хто втратив життя під час трагічного періоду Голодомору 1932–33 років», – заявив, зокрема, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. «Це була трагедія, це був злочин. Ухвалювалися закони, які посилювали голод. Один з них – «закон про п’ять колосків». Ці колоски пшениці нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв і злочин проти людяності. Ми з Україною», – сказав він.

А у Вашингтоні з заявою про вшанування пам’яті мільйонів українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, виступив Державний департамент США. «Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору і запевняємо у своїй підтримці демократичної, заможної та суверенної України», – заявила речниця Держдепартаменту Морґан Ортаґус.

У Канаді з заявою з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору виступив прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Він, зокрема, заявив: «Із 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим влаштував кампанію голоду по всій Україні. Мільйони загинули, ще незліченна кількість людей була арештована, депортована або страчена в перебігу геноциду, що мав на меті зламати їхню волю. Перед обличчям цих жахів народ України пережив усі ці жахи і вистояв, захистив свою мову, культуру і свою національну тотожність… Занадто багато років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували весь обсяг невимовних страждань від міжнародної спільноти. Кожному з нас належить робити все, щоб їхні історії ніколи не були стерті. Тільки пам’ятаючи про жінок, чоловіків та дітей, які загинули, ми можемо запобігти майбутнім злодійствам і захищати права людини скрізь, де вони опиняються під загрозою».

«Сьогодні і щодня Канада непохитна в нашій підтримці народу і уряду України, її суверенітету і територіальної цілісності, а також їхній роботі для побудови світлого і квітучого майбутнього», – додав Трюдо.

Посольство Франції в Україні, зі свого боку, заявило: «Франція разом з українським народом вшановує пам’ять жертв Голодомору. Ніколи не забудемо цю величезну трагедію, яка глибоко травмувала Україну та всю Європу».

Зі схожою заявою виступило посольство Австралії в Україні. «Сьогодні ми згадуємо пам’ять мільйонів невинних українців, які загинули під час свідомо влаштованого голоду 1932–33 років. Запалюємо свічку і пам’ятаємо про Голодомор», – заявили в посольстві.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус зі своєю заявою виступив іще напередодні, 22 листопада, коли він зустрічався у Вільнюсі з віцепрем’єр-міністром України Дмитром Кулебою. «Ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору, геноциду українського народу, який здійснив жорстокий сталінський режим 86 років тому. Ніколи не можна забувати злочини проти людяності, скоєні тоталітарними режимами», – заявив він.

У четверту суботу листопада – цього року 23 листопада – в Україні і світі вшановують пам’ять загиблих під час Голодомору 1932–1933 років. Цього дня, зокрема, о 16-й годині також влаштовують акцію «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, досить запалити свічку на своєму вікні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

У перебігу судового процесу в Україні в 2009–2010 роках над організаторами Голодомору було, зокрема, встановлено, що кількість людських втрат від Голодомору 1932–1933 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб. Крім того, за даними Служби безпеки України, втрати українців у частині ненароджених через Голодомор становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб.