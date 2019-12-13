Палата представників перенесла голосування щодо статей про імпічмент Трампа на день

Після понад 14 годин дебатів Комітет з питань правосуддя Палати представників Конгресу США незадовго до опівночі 12 грудня вирішив перенести голосування за дві статті про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на наступний день.

Про таке рішення оголосив голова комітету Джеррольд Недлер. Відтак голосування має відбутися о 10 ранку 13 грудня (близько 17 години за Києвом).

Очікується, що комітет, де переважають демократи, схвалить формальні звинувачення та передасть їх для загального голосування нижній палаті Конгресу. Відтак Палата представників ініціює слухання щодо імпічменту в вищій палаті – Сенаті.

Читайте також: «Прохання» Трампа до Зеленського очолило список найвизначніших цитат року​

Республіканцю Трампу загрожують офіційні звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Втім, малоймовірно, що Сенат, де більшість мають республіканці, визнає його провину.

Вони стосуються його відносин із Україною, зокрема, чи він вимагав допомоги Києва в розслідуванні щодо своїх політичних конкурентів, і чи використав як важіль впливу позбавлення України 391 мільйона доларів військової допомоги.

У разі схвалення, від Палати представників будуть визначені законодавці, які представлятимуть справу в Сенаті, що стане місцем для судового розгляду. Головуватиме на такому процесі голова Верховного суду Джон Робертс, в той час як законодавці будуть виконувати функції прокурорів, сенатори – присяжних, а команда юристів Трампа відповідатиме на запитання.

Читайте також: «Джей Лено – новий український президент»: згадки про Україну в американських лейт-найт шоу​

Знадобиться більшість у дві третини голосів в Сенаті, щоб притягнути до відповідальності Трампа і відсторонити його від посади.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.