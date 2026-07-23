Голова САП Клименко розповів про тиск на судових експертів у справах про топкорупцію

Для ефективного розслідування високопосадової корупції потрібне створення окремої незалежної експертної установи – таку думку висловив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в колонці для «Української правди», опублікованої 23 липня.

Він навів приклади тиску на судових фахівців, залучених до справ про масштабну корупцію. Зокрема, за даними Клименка, експертці в справі про кооператив «Династія» «наполегливо радили відмовитися від участі у кримінальному провадженні»:

«Для передачі такого «повідомлення» незнайомий чоловік дочекався її ввечері біля будинку. Згодом через третіх осіб їй передавали «вітання» з погрозами мобілізувати родичів і позбавити її права на професійну діяльність».

Очільник антикорупційної прокуратури зазначив, що САП і Національне антикорупційне бюро зараз досліджують ці обставини в рамках кримінального провадження.





«Для української правоохоронної системи вплив на експертів, на жаль, не є новим явищем. За різних політичних часів експертиза залишається одним із інструментів, за допомогою якого можна вплинути на результат кримінального провадження. Сьогодні принаймні частину таких випадків ми можемо фіксувати процесуально та розслідувати», – заявив він.

При цьому судові експерти залучені практивно в кожному антикорупційному провадженні, а без їхнього висновку в багатьох справах неможливо належно обґрунтувати підозру, передати справу до суду та домогтися покарання.

«Тому контроль над експертизою часто означає значний вплив на результат розслідування. Охочих отримати цей вплив вистачає», – констатував Клименко.

Він закликав до створення окремої незалежної експертної установи, яка мала б забезпечувати «чесні, професійні й своєчасні дослідження незалежно від посад, статусу та прізвищ фігурантів». Керівника такого органу, на переконання Клименка, мають обирати за участі міжнародних експертів, він також повинен мати незалежну наглядову раду, бути організаційно відокремленим від чинної системи державних експертних установ, а також, «наскільки це можливо», від Міністерства юстиції.





Прокурор вважає, що установа мала б мати вузьку спеціалізацію – провадження щодо високопосадової корупції – а право звертатися до неї повинні мати всі сторони кримінального провадження.

Клименко також закликав забезпечити реальні гарантії безпеки й конкурентну винагороду для експертів, які працюють із такими справами, щоб вони могли відстоювати свої висновки навіть у разі тиску з боку керівництва установи, представників влади або учасників провадження.

Прокурор вважає, що порядок створення установи та гарантії незалежності експертів повинні визначатися законом, а не відомчим актом Міністерства юстиції, який можна змінити рішенням окремого органу або посадовця.

«Це особливо важливо з огляду на те, що члени уряду та посадовці міністерств належать до категорії осіб, чиї можливі правопорушення розслідуються саме у провадженнях щодо високопосадової корупції», – пояснив він.

На переконання Клименка, якісні й своєчасні експертизи дозволили б швидше розслідувати справи, належно обґрунтовувати підозри, забезпечувати переконливі докази та більш передбачуваний судовий процес.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура була створена в 2015 році. Олександр Клименко очолив САП у липні 2022 року.