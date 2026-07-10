«Схеми»: 5 млн гривень застави за Тищенка внесла фірма, афілійована з екснардепом Онищенком. Він заперечує

За народного депутата Миколу Тищенка внесли повну суму застави, визначену Вищим антикорупційним судом – 10 мільйонів гривень: сам нардеп вніс 650 тисяч гривень, 5 мільйонів – фірма з Дніпра, відповідно до Yocontrol, ймовірно, афілійована з групою компаній екснардепа Олександра Онищенка, та ще 4,35 млн – підприємець, екскандидат в народні депутати Костянтин Бурковський. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Миколу Тищенка підозрюють у вимаганні мільйона доларів за «вирішення питання» з кол-центрами, сам він стверджує, що жодних хабарів він не отримував і не просив, а його адвокат вважає підозру необґрунтованою.



Найбільшу суму – 5 мільйонів гривень – внесла компанія «Востоктранслогістика», основний вид діяльності якої – надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. Її офіційний власник – уродженець Дніпра Дмитро Передерій. В YouControl зазначено, що ця фірма, як і інша компанія Передерія – «СК «Дніпровський» – входить до групи компаній екснардепа від «Партії регіонів» та бізнесмена Олександра Онищенка, проти якого у 2021 році були введені американські санкції. Міністерство фінансів США тоді згадувало Онищенка як людину, що «передала відредаговані аудіозаписи колишніх українських та американських чиновників» Андрію Деркачу, які той оприлюднив у 2020-му році, «щоб вплинути на вибори в США». Пізніше, у 2025 році, проти Онищенка також були введені санкції РНБО України.



У 2016 році Онищенко був оголошений у розшук НАБУ у справі про розкрадання понад 1,6 мільярдів гривень на державному «Укргазвидобуванні». Він досі перебуває в розшуку. У 2019 році журналісти «Схем» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що бізнесмена затримали в Німеччині, однак пізніше суд відмовив українським правоохоронцям в екстрадиції. Онищенко послідовно відкидав усі звинувачення.



У відкритих джерелах є фото, датоване 2010 роком, на якому Олександр Онищенко разом з Миколою Тищенком на святкуванні «дня народження» одного з ресторанів Тищенка.



Адвокат Онищенка Олег Іщенко повідомив, що, на його думку, його клієнт не міг вносити заставу за Миколу Тищенка або за будь-яку іншу особу.



Сам Олександр Онищенко у коментарі «Схемам» заперечив, що згадані фірми входять до його групи компаній: «Я 10 років не живу в Україні. Це старі компанії, їх забрали ще в 2016 році». На уточнення, чи підтримує він зв’язок з Миколою Тищенком, Онищенко відповів: «Ні, він рідкісний мудак».



Редакція звернулась до власника фірми-заставодавця. Дмитро Передерій у відповідь на запитання журналістів написав: «Вибачайте, коментарів не маю».



Ще 4 мільйони 350 тисяч гривень вніс уродженець Луганської області Костянтин Бурковський. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов. Раніше Бурковський керував державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної продукції «Тернопільспирт», а нині є співзасновником громадської організації «Справжня демократія».



Ця ГО фігурувала в кримінальному провадженні Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури щодо викрадення, катування та умисного вбивства учасників акцій протесту на Майдані під час Революції Гідності, а її співзасновником разом з Бурковським на той момент був Олександр Волков – один із головних обвинувачених у цій справі. У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив Волкова до 9 років позбавлення волі.



Бурковський також володіє трьома компаніями – «Укропромхімгрупп», «Юкрейн-інвестмент Груп» та «Лампогаз-Україна», які, відповідно до YouControl, станом на зараз не здійснюють фінансово-господарської діяльності.



Він також з 2023 року є приватним підприємцем з діяльністю у сфері права.



Журналісти намагались зв’язатись з Бурковським, за його номером відповіла помічниця. Вона пообіцяла передати прохання про коментар.



3 липня Вищий антикорупційний суд обрав для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень.



Під час судового засідання спеціалізована антикорупційна прокуратура просила ВАКС обрати для Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 19 мільйонів гривень. На думку САП, є ризик переховування підозрюваного, впливу на слідство та свідків, виїзду за кордон.



Тищенко у суді заявив, що жодних хабарів від згаданої слідством особи він не отримував і не просив. Його адвокат вважає підозру необґрунтованою.



29 червня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному депутату Верховної Ради про підозру у справі про «вирішення питання» з кол-центрами.



За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США неправомірної вигоди. У НАБУ стверджують, що за це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших, втім, неправомірної вигоди він не отримав».



Також депутатові інкримінують легалізацію 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною – фактичної передачі коштів не було. Цю суму він згодом вніс у декларацію як дохід, що слідство вважає недостовірними даними.



Тищенко також фігурує в іншій справі – його та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи.



