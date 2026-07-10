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«Схеми»: 5 млн гривень застави за Тищенка внесла фірма, афілійована з екснардепом Онищенком. Він заперечує

Микола Тищенко у Вищому антикорупційному суді під час обрання йому запобіжного заходу, 3 липня 2026 року
Микола Тищенко у Вищому антикорупційному суді під час обрання йому запобіжного заходу, 3 липня 2026 року

За народного депутата Миколу Тищенка внесли повну суму застави, визначену Вищим антикорупційним судом – 10 мільйонів гривень: сам нардеп вніс 650 тисяч гривень, 5 мільйонів – фірма з Дніпра, відповідно до Yocontrol, ймовірно, афілійована з групою компаній екснардепа Олександра Онищенка, та ще 4,35 млн – підприємець, екскандидат в народні депутати Костянтин Бурковський. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Миколу Тищенка підозрюють у вимаганні мільйона доларів за «вирішення питання» з кол-центрами, сам він стверджує, що жодних хабарів він не отримував і не просив, а його адвокат вважає підозру необґрунтованою.


Найбільшу суму – 5 мільйонів гривень – внесла компанія «Востоктранслогістика», основний вид діяльності якої – надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. Її офіційний власник – уродженець Дніпра Дмитро Передерій. В YouControl зазначено, що ця фірма, як і інша компанія Передерія – «СК «Дніпровський» – входить до групи компаній екснардепа від «Партії регіонів» та бізнесмена Олександра Онищенка, проти якого у 2021 році були введені американські санкції. Міністерство фінансів США тоді згадувало Онищенка як людину, що «передала відредаговані аудіозаписи колишніх українських та американських чиновників» Андрію Деркачу, які той оприлюднив у 2020-му році, «щоб вплинути на вибори в США». Пізніше, у 2025 році, проти Онищенка також були введені санкції РНБО України.

У 2016 році Онищенко був оголошений у розшук НАБУ у справі про розкрадання понад 1,6 мільярдів гривень на державному «Укргазвидобуванні». Він досі перебуває в розшуку. У 2019 році журналісти «Схем» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що бізнесмена затримали в Німеччині, однак пізніше суд відмовив українським правоохоронцям в екстрадиції. Онищенко послідовно відкидав усі звинувачення.

У відкритих джерелах є фото, датоване 2010 роком, на якому Олександр Онищенко разом з Миколою Тищенком на святкуванні «дня народження» одного з ресторанів Тищенка.

Адвокат Онищенка Олег Іщенко повідомив, що, на його думку, його клієнт не міг вносити заставу за Миколу Тищенка або за будь-яку іншу особу.

Сам Олександр Онищенко у коментарі «Схемам» заперечив, що згадані фірми входять до його групи компаній: «Я 10 років не живу в Україні. Це старі компанії, їх забрали ще в 2016 році». На уточнення, чи підтримує він зв’язок з Миколою Тищенком, Онищенко відповів: «Ні, він рідкісний мудак».

Редакція звернулась до власника фірми-заставодавця. Дмитро Передерій у відповідь на запитання журналістів написав: «Вибачайте, коментарів не маю».

Ще 4 мільйони 350 тисяч гривень вніс уродженець Луганської області Костянтин Бурковський. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але не пройшов. Раніше Бурковський керував державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної продукції «Тернопільспирт», а нині є співзасновником громадської організації «Справжня демократія».

Ця ГО фігурувала в кримінальному провадженні Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури щодо викрадення, катування та умисного вбивства учасників акцій протесту на Майдані під час Революції Гідності, а її співзасновником разом з Бурковським на той момент був Олександр Волков – один із головних обвинувачених у цій справі. У 2021 році Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив Волкова до 9 років позбавлення волі.

Бурковський також володіє трьома компаніями – «Укропромхімгрупп», «Юкрейн-інвестмент Груп» та «Лампогаз-Україна», які, відповідно до YouControl, станом на зараз не здійснюють фінансово-господарської діяльності.

Він також з 2023 року є приватним підприємцем з діяльністю у сфері права.

Журналісти намагались зв’язатись з Бурковським, за його номером відповіла помічниця. Вона пообіцяла передати прохання про коментар.

3 липня Вищий антикорупційний суд обрав для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень.

Під час судового засідання спеціалізована антикорупційна прокуратура просила ВАКС обрати для Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 19 мільйонів гривень. На думку САП, є ризик переховування підозрюваного, впливу на слідство та свідків, виїзду за кордон.

Тищенко у суді заявив, що жодних хабарів від згаданої слідством особи він не отримував і не просив. Його адвокат вважає підозру необґрунтованою.

29 червня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному депутату Верховної Ради про підозру у справі про «вирішення питання» з кол-центрами.

За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США неправомірної вигоди. У НАБУ стверджують, що за це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших, втім, неправомірної вигоди він не отримав».

Також депутатові інкримінують легалізацію 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною – фактичної передачі коштів не було. Цю суму він згодом вніс у декларацію як дохід, що слідство вважає недостовірними даними.

Тищенко також фігурує в іншій справі – його та експоліцейського Богдана Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР «Кракен» Дмитра Мазохи.


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    Валерія Єгошина

    Журналістка-розслідувачка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

    Лауреатка нагороди «Top 30 Under 30» від KyivPost (2019). Переможниця Національного конкурсу розслідувальних робіт та спеціальних репортажів на Mezhyhirya Festival-2018. Переможниця конкурсу журналістських розслідувань ім. В. Сергієнка (2017 рік). Фіналістка низки українських та закордонних конкурсів журналістських робіт.

    Переможниця спецномінації «Cльози окупанта» конкурсу «Честь професії» (2022) з матеріалом «Плеяда у*банів», «Путін – с*ка», «Шойгу – профан». Російські полковники обговорюють керівництво армії РФ».

    У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    У 2024 році стала лауреаткою престижної міжнародної премії ICFJ Knight Awards.

    У 2025 році розслідування Ірини Сисак, Валерії Єгошиної та Юлії Химерик «Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ» отримало спеціальну відзнаку Національного конкурсу журналістських розслідувань.

    Цикл журналістських розслідувань авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової про воєнні злочини російських військових на раніше окупованій частині Харківщини увійшов до короткого списку конкурсу Global Shining Light Award 2025 року – престижної нагороди від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN).

    За освітою соціологиня.

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    Кирило Овсяний

    Журналіст-розслідувач проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми» з 2021 року. Почав співпрацю у 2019 році з проєкту «Схеми в регіонах». Автор розслідувань пов’язаних з викриттям корупції та воєнних злочинів.

    Фіналіст премії «MezhyhiryaFest 2022» за розслідування «Туреччина купує в Росії українське зерно з окупованих територій? «Схеми» знайшли докази», в якому на основі супутникових знімків, інформації з системи Marine Traffic та джерел в окупованому Криму показав повний шлях суден з українським зерном через Крим до портів Туреччини.

    Переможець The 2023 Planet Purpose Award у номінації Strive for Openness за серію матеріалів про масові поховання цивільних у Маріуполі, які з’явились там внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

    Також є лауреатом національної премії «Честь професії 2023» в номінації «Найкраща аналітика» за участь у роботі над спільним проєктом Радіо Свобода «Мапа військових об’єктів Криму».

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    Георгій Шабаєв

    Журналіст-розслідувач проєкту Радіо Свобода «Схеми».

    Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика», а згодом - магістра за напрямом «правова журналістика».

    Лауреат проєкту Премії імені Георгія Ґонґадзе та видання The Ukrainians «30 до 30: Хто творить майбутнє українських медіа» (2021 рік).

    Номінант премії міжнародного конкурсу European Press Prize з розслідуванням «Український суддя з російським паспортом» в категорії The Investigative Reporting Award 2023.

    Фіналіст «Національного конкурсу журналістських розслідувань і репортажів» (2020, 2022, 2023, 2024).

    Фіналіст конкурсу «Честь професії» (2022, 2023, 2026).

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    Кіра Толстякова

    Редакторка проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми».

    У 2023 році розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?» отримало спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN). 

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