Головне на ранок: російський спецназ на Донбасі, поновлення слухань у справі MH17

ФСБ Росії відправила на Донбас оперативні групи і спецназ – контррозвідка

Федеральна служба безпеки Росії управляє окупованими територіями Донбасу за допомогою так званих «міністерств державної безпеки», співробітників управління «В» (групи «Вимпєл») і оперативних груп ФСБ, які постійно перебувають у Донецьку та Луганську. Про це телепроєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповіли в контррозвідці Служби безпеки України.

У відомстві повідомили імена п’яти керівників цих груп, які час від часу бувають на Донбасі, та напрямки їхньої роботи.

Слухання у справі MH17: прокуратура буде оголошувати обвинувальний висновок

У Нідерландах 20 грудня відновлюються слухання у судовому процесі у справі про збиття літака рейсу МН17. За повідомленням на сайті суду, обвинувачення буде оголошувати обвинувальний висновок у справі. 20 грудня суд ухвалить рішення за клопотанням захисту. Далі обвинуваченню буде дозволено звернутися до суду з вимогою винесення вироку – 20, 21 і 22 грудня.

«Не хочемо, щоб Польща пішла шляхом Росії». У польських містах відбулися акції за свободу ЗМІ

У Варшаві й інших польських містах 19 грудня відбулися акції проти закону, який, за словами критиків, спрямований на обмеження свободи ЗМІ. Маніфестанти з гаслами «Вільні люди, вільні медіа» закликали президента Анджея Дуду ветувати документ. Активісти опублікували звернення, в якому заявили, що нинішні дії влади – це найсерйозніший удар по свободі слова у Польщі з 1989 року.

Законопроєкт, який пройшов через парламент 17 грудня, посилить правила щодо іноземної власності на ЗМІ і змусить американську медіакомпанію Discovery Inc. продати контрольну частку TVN, найбільшої телевізійної мережі Польщі, яка оприлюднює критичні матеріали про правий уряд країни.

Делегація Конгресу США відвідала Київ для обговорення агресії Росії

Делегація Конгресу США на чолі з представником Конгресу Джейсоном Кроу відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва. Про це повідомило посольство США в Україні у фейсбуці.

Кроу разом з колегами, Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом наголосили на двопартійній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.

Литва готова передати Україні летальну зброю – голова Міноборони

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва готова передати Україні летальну зброю, повідомляє видання LRT. Водночас він не уточнює, яку саме зброю Литва має намір передати Україні.

Про готовність Литви передати Україні летальну зброю Анушаускас розповів на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, яка прибула до Литви з візитом до солдатів своєї країни.