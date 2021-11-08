Головне на ранок: загибель військового на Донбасі, полегшення заборони абортів у Польщі

В Офісі Зеленського засекретили результати люстраційної перевірки заступника секретаря РНБО Демченка

В Офісі президента відмовилися повідомляти результати люстраційної перевірки першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. В ОПУ письмово інформували редакцію «Схем» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), що цим даним присвоєний гриф «Для службового користування». Раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище, зникло з сайту Міністерства юстиції, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

Про це йдеться у розслідуванні «Лобісти Харківських угод у владі Зеленського», де також згадується роль Демченка у просуванні ідеї ратифікації українсько-російських домовленостей, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Штаб ООС про минулу добу на Донбасі: 1 військовий загинув, 2 поранені та 14 обстрілів з боку бойовиків

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що протягом доби 7 листопада на Донбасі через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовий загинув і ще двоє зазнали поранень. Поранені в лікувальному закладі, їхній стан оцінюють як задовільний. Загалом, за даними штабу, напередодні було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, чотири з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Після смерті жінки і протестів у Польщі уряд дав дозвіл на переривання вагітності при загрозі здоров’ю

Міністерство охорони здоров’я Польщі заявило, що переривання вагітності, коли здоров’я жінки перебуває у небезпеці, є законним. Відповідна директива з’явилася після того, як у вересні в лікарні померла 30-річна жінка, в якої виникли проблеми зі здоров’ям на 22-му тижні вагітності. Лікарі клініки у місті Пщина на півдні країни не перервали її вагітність, попри те, що в жінки бракувало навколоплідних вод, щоб плід міг вижити, – заявила родина померлої та адвокати.

Багато поляків, у тому числі борці за права жінок, після смерті вийшли на вулиці по всій країні, звинувативши у смерті жінки польський закон про обмеження абортів. Демонстрації переросли у найбільший масовий антиурядовий рух у Польщі після падіння комунізму понад 30 років тому.

Невакцинованих учителів і чиновників від сьогодні відсторонятимуть від роботи

З 8 листопада нещеплених від СOVID-19 працівників освіти і посадовців, які не мають медичних протипоказань до вакцинації, відсторонятимуть від роботи, йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Раніше уряд оприлюднив перелік представників професій, які підлягають обов’язковій вакцинації.

Так, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Речник Зеленського заявив, що «нормандський формат» – «під великим питанням»

Продовження «нормандського формату» перебуває «під великим питанням». Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу «Дом»: «Сам «нормандський формат, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в «нормандському форматі» на найвищому рівні, навіть міністри поки не зустрічаються».

Востаннє радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії мали онлайн-зустріч у листопаді 2020 року. До цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися у Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.