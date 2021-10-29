Головне на ранок: новий рекорд COVID-19, стеження за адвокатами в справі MH17, нова назва Facebook

В Україні зафіксований новий рекорд захворюваності на COVID-19, адвокати сімей загиблих під час аварії MH17 заявили про стеження, компанія Facebook змінила назву. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

В Україні виявили майже 27 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 28 жовтня, виявили 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

Протягом доби госпіталізували 5463 людини, 9784 – одужали. Померли 648 хворих.

За добу провели понад 142 тисячі тестувань.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили понад 2,8 мільйона хворих на COVID-19, померли 66 852 людини.

Також МОЗ повідомляє про майже 290 тисяч щеплень від COVID-19 за минулу добу.

Адвокати сімей загиблих під час аварії MH17 заявили про стеження

Адвокатам, які представляють на судовому процесі в Нідерландах родичів загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу MH17, запропонували захист після повідомлень про стеження.

Декілька представників захисту розповіли, що помічали за собою стеження від будівлі суду або бачили підозрілих чоловіків поблизу своїх будинків. Про це в четвер повідомив місцевий мовник RTL.

«Загалом можна сказати, що всі сторони судового розгляду обізнані про фізичні та цифрові загрози. Але ми ніколи не коментуємо, які конкретні заходи безпеки вживаються у відповідь», – прокоментувала ситуацію Reuters офіційна представниця головного нідерландського антитерористичного управління NCTV Анна Софія Постум.

За даними RTL, наприкінці вересня NCTV організувало з адвокатами бесіду, де юристам заявили, що за можливими спробами їх залякати може стояти Росія. Тоді ж адвокатам запропонували заходи щодо їх охорони. Самі вони коментувати інформацію також відмовилися.

Штаб ООС: минулої доби бойовики 14 разів порушили режим тиші, станом на ранок – троє поранених військових

Упродовж минулої доби. 28 жовтня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, п’ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Напередодні було поранено двох військових, ще одного – сьогодні.

Обстріли зафіксували поблизу Луганського, Кримського, Красногорівки, Новозванівки, Троїцького, Зайцевого, Катеринівки, Причепилівки, Новоолександрівки, Золотого-4.

На Луганщині військові зафіксували безпілотник бойовиків.

«Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксували одне порушення тиші – біля Причепилівки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу військовий дістав поранення. Його госпіталізували. Стан здоров’я пораненого – середньої важкості.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п’ять обстрілів з боку ЗСУ минулої доби.

Meta: Цукерберг оголосив нову назву компанії Facebook

Компанія Facebook Inc. змінила свою назву на Meta, намагаючись розширити свою ідентичність за межі соціальної платформи, яка дала їй старт у середині 2000-х. Про це засновник і виконавчий директор компанії Марк Цукерберг оголосив 28 жовтня під час Facebook Connect – щорічної конференції компанії з віртуальної та доповненої реальності.

Facebook — це «культовий бренд соціальних мереж, але дедалі більше він не охоплює все, що ми робимо», сказав Цукерберг.

З моменту свого заснування в 2004 році як соціальна мережа, яка мала об’єднувати друзів і родичів, Facebook агресивно розширювався, придбавши в тому числі чат-месенджер WhatsApp, додаток для публікації зображень Instagram, виробник гарнітур віртуальної реальності Oculus.