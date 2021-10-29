Штаб ООС: минулої доби бойовики 14 разів порушили режим тиші, станом на ранок – троє поранених військових

Упродовж минулої доби. 28 жовтня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, п’ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Напередодні було поранено двох військових, ще одного – сьогодні.

Обстріли зафіксували поблизу Лушанського, Кримського, Красногорівки, Новозванівки, Троїцького, Зайцевого, Катеринівки, Причепилівки, Новоолександрівки, Золотого-4.

На Луганщині військові зафіксували безпілотник бойовиків.

«Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості», – мовиться у повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксували одне порушення тиші – біля Причепилівки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу військовий дістав поранення. Його госпіталізували. Стан здоров’я пораненого – середньої важкості.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п’ять обстрілів з боку ЗСУ минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.