Meta: Цукерберг оголосив нову назву компанії Facebook

Компанія Facebook Inc. змінила свою назву на Meta, намагаючись розширити свою ідентичність за межі соціальної платформи, яка дала їй старт у середині 2000-х. Про це засновник і виконавчий директор компанії Марк Цукерберг оголосив 28 жовтня під час Facebook Connect – щорічної конференції компанії з віртуальної та доповненої реальності.

Facebook — це «культовий бренд соціальних мереж, але дедалі більше він не охоплює все, що ми робимо», сказав Цукерберг.

З моменту свого заснування в 2004 році як соціальна мережа, яка мала об’єднувати друзів і родичів, Facebook агресивно розширювався, придбавши в тому числі чат-месенджер WhatsApp, додаток для публікації зображень Instagram, виробник гарнітур віртуальної реальності Oculus.

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Тепер компанія зосереджується на так званому «метасвіті» – віртуальному світі, наповненому цифровими аватарами, куди деякі з 2 мільярдів користувачів Facebook можуть вирушити, щоб спілкуватися, робити покупки та грати в ігри.

Нова назва компанії походить від метасвіту, який вона бачить своїм майбутнім. Facebook має перевагу в гонці метасвіту завдяки контролю над Oculus – одним із головних виробників VR-гарнітур.

За словами Цукерберга, компанія цього кварталу почне оприлюднювати результати роботи свого підрозділу Facebook Reality Labs, який створює продукти доповненої реальності, віртуальної реальності та метасвіту.

Хоча назва материнської компанії зміниться, назви її різних платформ і підрозділів – таких як Facebook, Instagram та Whatsapp – лишаться незмінними.

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Зміна назви сталася, коли компанія зіткнулася з кризою в публічній площині. Це сталося після того, як викривач оприлюднив внутрішні документи, які нібито свідчать, що керівництво знало про емоційну шкоду від своїх продуктів для підлітків. Facebook заперечував ці звинувачення.

Протягом багатьох років компанія потрапляла в низку скандалів, в тому числі через звинувачення у використанні її платформи Росією для втручання у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року. Попри це, компанія продовжує нарощувати розміри і прибутки.