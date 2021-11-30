Головне на ранок: СБУ розслідує справу про підготовку перевороту, COVID-19 далі йде на спад, ВООЗ попереджає про ризик нового штаму

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, захворюваність на COVID-19 в Україні йде на спад, натомість у світі стурбовані через новий штам. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

СБУ розслідує справу про підготовку перевороту

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, повідомила 29 листопада пресслужба СБУ.

«Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та Росії дій із метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом», – йдеться в повідомленні.

Подробиці в СБУ не повідомили.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».

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В Україні за минулу добу виявлено понад 10,5 тисяч випадків COVID-19 – МОЗ

За добу 28 листопада в Україні виявили 10 554 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. У вівторок минулого тижня МОЗ повідомляло про 12 729 нових хворих.

Минулої доби шпиталізували 1 749 людей, 25 318 – одужали, 561 – померли.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві та Полтавській областях – 1646 та 875 відповідно.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,4 мільйона людей, 85 975 – померли.

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ВООЗ назвала «дуже високим» загальний глобальний ризик від нового штаму коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 29 листопада попередила, що новий штам коронавірусу «омікрон» несе дуже високий ризик сплесків інфекцій, а наслідки можуть бути тяжкими.

Технічний документ Агентства охорони здоров’я ООН для держав-членів став найсерйознішим застереженням ВООЗ про новий штам коронавірусу, виявлений минулого тижня у Південній Африці. Агентство повідомило, що попередні докази підвищують ймовірність того, що «безпрецедентна кількість спайкових мутацій» може підвищити здатність штаму поширюватися від однієї людини до іншої.

«У майбутньому можуть виникнути сплески COVID-19, які можуть мати тяжкі наслідки, залежно від низки факторів, у тому числі від того, де можуть відбутися сплески... Загальний глобальний ризик оцінюється як дуже високий», – йдетьсяв документі.

Хоча смертельні випадки не були пов’язані з новим штамом, «омікрон» швидко шириться на тлі щораз більшої кількості країн, що повідомляють про випадки захворювання та закривають свої кордони.

Іспанія повідомила про перший підтверджений випадок «омікрону» 29 листопада, виявлений у мандрівника, який повернувся з Південної Африки через Нідерланди.

Португалія виявила 13 випадків цього штаму в лісабонському футбольному клубі. Швеція, Шотландія та Австрія також повідомили про перші зараження. «Омікрон» вже виявлено в Канаді, Німеччині, Великобританії, Бельгії, Данії та Нідерландах.

Японія оголосила, що забороняє в’їзд усім іноземним відвідувачам, приєднавшись до такого ж рішення Ізраїлю. Інші країни, зокрема Сполучені Штати та члени Європейського Союзу, вирішили заборонити в’їзд мандрівникам, які прибувають з Південної Африки.

Деякі експерти в галузі охорони здоров’я стверджують, що такі обмеження можуть виграти час, щоб проаналізувати новий штам і прискорити вакцинацію.

На думку експертів, цього тижня кількість випадків у Південно-Африканській Республіці, ймовірно, перевищить 10 тисяч на день, порівняно із 300 два тижні тому.

Пацієнти поки що мають переважно легкі симптоми, але лікарі попереджають, що рано робити висновки. Більшість нових випадків припадає на людей віком від 20 до 30 років, які зазвичай не хворіють на COVID-19 так, як літні пацієнти.