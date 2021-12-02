Головне на ранок: Москва відкинула ідею Зеленського, у Києві вимагали відставки президента, НАТО реагує на дії Росії щодо України

Російська влада заявляє про необхідність «переговорів українців з українцями» для розвʼязання конфлікту на Донбасі, організатори акції в Києві озвучили вимогу відставки президента Зеленського, Україна працює з членами НАТО над пакетом стримування Росії. Про це – в огляді новин Радіо Свобода.

Речник Путіна відповів Зеленському про прямі переговори щодо Донбасу

Москва не є стороною конфлікту на Донбасі, тому переговори про його розвʼязання є предметом «переговорів українців з українцями». Про це речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав 1 грудня, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним.

Речник Кремля також укотре події на Донбасі назвав «громадянською війною». «Війна на Донбасі є внутрішньоукраїнською, ми знаємо про спроби представити Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так… Зупинити війну на Донбасі можна лише шляхом переговорів українців з українцями. Це громадянська війна, яка була спровокована відомими подіями 2014 року», – стверджує представник Кремля.

Він також зазначив, що Росія вживає всіх зусиль для того, щоб допомогти Україні врегулювати конфлікт на Донбасі. «Росія робить усе можливе для того, щоб допомогти Україні впоратися з цією проблемою, врегулювати проблему Донбасу. Працює в цьому контексті в нормандському форматі, зберігає свою прихильність до нормандського формату та мінських домовленостей і очікує насамперед для врегулювання виконання Києвом усіх узятих на себе зобовʼязань», – зазначив Пєсков.

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Організатори акції в Києві озвучили вимогу відставки президента Зеленського

У центрі Києва увечері 1 грудня триває акція протесту «Захисти Україну – зупини переворот». Організатори – громадське об’єднання «Рух опору капітуляції», партія «Демократична сокира» – вимагають, зокрема, відставки президента Володимира Зеленського. Цю вимогу зачитали зі сцени акції.

Також організатори вимагають звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака та заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та перевиборів до Верховної Ради.

До акції також долучилися кілька народних депутатів від опозиційних фракцій та позафракційні.

Володимир Зеленський наразі не коментував акцію протесту.

Ініціатори акції звинувачують голову Офісу президента у зриві операції із затримання російських найманців «вагнерівців». Сам Єрмак звинувачення відкидає.

Україна працює з партнерами над пакетом стримування Росії – Кулеба за підсумками саміту НАТО

Дії Росії на кордоні з Україною є частиною її агресії проти Європи, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав, виступаючи в Ризі після засідання саміту міністрів закордонних справ країн НАТО 1 грудня.

За словами Кулеби, розташування російських військ вказує на можливі приготування до нової військової операції Кремля проти України.

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«Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися в комплексі: російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити похитнути нормандський формат і Тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і кампаній із дезінформації – все це є елементами різнопланової російської гібридної агресії проти Європи», – сказав міністр.

Він висловив думку, що наразі Європа «переживає критичний момент» і що «необхідно показати силу, аби уникнути необхідності потім її доводити».

«Україна працює пліч-о-пліч із нашими партнерами, щоб укласти та втілити цілісний пакет стримування. Метою є досягнути простої мети: стримати Росію від військових дій», – пояснив він.

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Пакет, за словами дипломата, передбачає «політичний тиск та потужні сигнали, економічні заходи», на випадок, якщо Москва піде на ескалацію.

«І третій елемент – поглиблення безпекової та оборонної співпраці з Україною. Насправді, сильна Україна – це найкращий стримуючий фактор, аби запобігти будь-яким подальшим військовим заходам. Сильна Україна означає сильний і витривалий східний фланг НАТО», – сказав голова МЗС.

Кулеба також звинуватив Росію в спробах звинуватити Київ у підготовці до «провокацій, порушень Мінських домовленостей або військового наступу на Донбасі», заявивши натомість, що Росія таким чином намагається «прикрити власні приготування до потенційної атаки». Він повторив, що Київ залишається відданим дипломатичному вирішенню збройного конфлікту.