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21 Липень 2019, Київ 19:12
Новини | Міжнародні

У Гонконгу поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти мітингувальників

Протести в Гонконзі тривають від минулого місяця після того, як влада ініціювала законопроект про екстрадицію в материковий Китай

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Поліція в Гонконгу застосувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону мітингувальників 21 липня після масової антиурядової акції.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці 21 липня з вимогою до влади провести демократичні реформи і розслідувати насильство з боку поліції.

Силовики вдалися до таких дій після того, як учасники протесту відмовилися зупинитися у визначеній точці, продовжуючи рухатись до центральних державних установ Китаю.

У червні поліцейські при розгоні протестувальників застосували гумові кулі і сльозогінний газ. Про сутички демонстрантів із поліцією повідомляли і після маршу 14 липня, коли постраждали 11 поліцейських.

Протести в Гонконзі тривають від минулого місяця після того, як влада ініціювала законопроект про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Противники законопроекту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроекту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.

Нічні протести у Гонконгу у 10 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нічні протести у Гонконгу у 10 фото

У Гонконгу ввечері 1 липня сотні протестувальників зайняли зал засідань головного законодавчого органу, Законодавчої ради

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