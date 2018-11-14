«Вертолітний майданчик Януковича»: ГПУ повідомила підозру колишньому посадовцю

Колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві повідомлено про підозру в зловживанні владою або службовим становищем у справі про будівництво так званого «вертолітного майданчика Януковича», повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

За даними ГПУ, екс-посадовець діяв в інтересах оточення колишнього президента України Віктора Януковича й не запобігав будівництву, незаконній видачі дозвільних документів на виконання підготовчих та будівельних робіт ТОВ «Амадеус Ко».

Правоохоронці вважають, що це призвело до часткового знищення пам’яток культури та пам’ятки археології національного значення, у результаті чого територіальній громаді Києва заподіяні збитки на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

27 жовтня 2017 року в ГПУ заявили, що вертолітний майданчик на Парковій дорозі у центрі Києва передали в управління державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!