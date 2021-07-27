Правоохоронці Грузії та України заявляють про викриття міжнародного каналу контрабанди наркотиків

Співробітники Департаменту центральної кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії разом зі співробітниками митного управління Служби доходів взяли участь в міжнародній спецоперації по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні, повідомляє кавказька служба Радіо Свобода.

У рамках оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що велика партія героїну була захована в транзитному вантажі, який перевозили з Ірану до України через Вірменію і Грузію. З України вантаж планували доставити в країни центральної Європи для подальшого продажу.

Поліція вилучила на чорному ринку близько 368 кілограм героїну на суму близько 75 мільйонів ларі (приблизно 25 мільйонів доларів).

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«Брикети з героїном з Ісламської Республіки Іран потрапляли на територію Вірменії, там маскувалися під порожнисту цеглу і відвантажувалися в автомобіль, який прямував до Грузії. Поромом з Грузії його доставляли до України, де наркотичну речовину розфасовували меншими партіями і планували вивозити в європейські країни», – цитує «Ехо Кавказу» заступника начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіціі України В’ячеслава Сафонова.

Національна поліція України 23 липня повідомила, що за день до того затримала двох громадян Туреччини, які організували купівлю героїну в Ірані та його транзит через Україну до країн Європейського Союзу. Загальну вартість вилученої партії в понад 386 кілограм забороненої речовини за цінами «чорного» ринку оцінили в понад мільярд гривень.

За інформацією українських медіа, напередодні українські правоохоронці затримали і третього учасника банди – громадянина Туреччини.