Правляча партія Грузії не голосувала за резолюцію ПАРЄ про нелегітимність Путіна

Резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи про визнання президента Росії Володимира Путіна «нелегітимним», якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року в РФ, підтримала лише представниця грузинської опозиційної партії «Громадяни» Кетеван Туразашвілі. Члени правлячої партії «Грузинська мрія» у голосуванні участі не брали, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За словами голови делегації «Грузинської мрії» в ПАРЄ Іраклія Чіковані, частина представників партії влади перебуває як спостерігачі в Польщі, де 15 жовтня відбудуться парламентські вибори. Він натомість «мав інші справи», які затримали його в Страсбурзі, цитує видання SOVA.

«Я не збираюся узгоджувати пріоритети нашої діяльності з вами, по-перше. По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях (ПАРЄ – ред.), тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання – це відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях», – заявив Чиковані журналістам.

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У РФ «є проблеми, пов’язані з повноцінною дією демократії» – так представник партії влади в Грузії відповів на питання, чи є Росія диктатурою.

Це не перший випадок, коли правляча партія не підтримує резолюцію ПАРЄ – у 2022 році вони не приєдналися до заклику визнати Росію терористичною державою.

Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації «визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру».

За документ проголосували 43 депутати ПАРЄ, жодний учасник голосування не проголосував проти і не утримався.