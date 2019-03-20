Суд відхилив клопотання про допит «грузинських снайперів» у справі Майдану – адвокат

Святошинський районний суд Києва 19 березня відхилив клопотання про допит так званих «грузинський снайперів» у справі про розстріли під час Євромайдану в Києві в лютому 2014 року, повідомила адвокат Євгенія Закревська у Facebook.

Вона зазначила, що клопотання подав захист беркутівців. Їх мали допитувати по відеоконференції з території Білорусі, де вони нібито перебувають.

За словами Закревської, раніше аналогічне клопотання щодо частини свідків суд задовольняв і захисту надали можливість допитати їх з території Вірменії, де вони, як зазначено в їх заявах, перебували.

«Проте виявилося, що ці «снайпери» брехали суду ще навіть не почавши свідчити», – написала Закревська.

За її словами, попереднє звернення про допит надійшло до суду 7 грудня 2017 року. На той час один із них на території вказаної країни не був з 2015-го року, а інший вперше її відвідав у січні 2018 року.

Про грузинських снайперів згадують у фільмі італійського режисера Джана Мікалесіна. Автори фільму стверджують, що саме грузинські снайпери відкрили вогонь по протестувальниках у лютому 2014 року в центрі Києва.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.