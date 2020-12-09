НБУ послабив долар ще на 4 копійки

Національний банк України встановив на 10 грудня курс 28 гривень 4 копійки за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку котирування спершу впали з 28 гривень 14–16 копійок за долар до 28 гривень 1–2,5 копійки, але до кінця сесії американська валюта дещо відіграла втрати, сесія завершується на рівні 28 гривень 7,5–9 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

За даними учасників ринку, НБУ вийшов із купівлею долара по 28 гривень 1 копійці, це сталося вперше за багато тижнів. Як сигнал до купівлі долара сприйняли вихід регулятора й інші учасники ринку.

Котирування міжбанку в парі гривня-долар є найнижчими майже за три місяці, від 14 вересня.