НБУ послабив гривню на 2 копійки щодо долара

Національний банк України встановив на 17 вересня курс 26 гривень 67 копійок за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 68–70 копійок за долар, це на 4,5 копійки більше за рівень закриття торгів 15 вересня.

«На торгах по долару попит перевищує пропозицію. Частина продавців не виставляє всі свої обсяги валюти в надії на ще більше зростання котирувань», – вказували під час сесії фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат.