НБУ встановив офіційний курс гривні щодо долара США на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 4 жовтня, курс 26 гривень 61 копійка за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, завершуються на рівні 26 гривень 61–63 копійки за долар, це 4,5 копійки більше за рівень закриття торгів 30 вересня.

«Сьогодні перший день нового звітного періоду, і це традиційно змушує клієнтів підбивати підсумки минулого місяця та остаточно визначатися з планами на наступний, що зменшує їхню активність на ринку», – відзначали аналітики сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.