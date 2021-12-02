НБУ послабив гривню ще на 6 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 3 грудня курс 27 гривень 29 копійки за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На торгах на українському міжбанківському валютному ринку американська валюта дещо втратила, особливо в другій частині сесії. Торги завершуються на рівні 27 гривень 25–27 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 7,5 копійки менше за рівень закриття торгів 2 грудня. За повідомленнями учасників ринку, НБУ кілька разів виходив із продажем долара, щоб приборкати активний попит на валюту.

За даними учасників торгів, уперше за приблизно три тижні НБУ не продавав валюту для згладжування коливань (як це було, зокрема, напередодні, 1 грудня, коли Нацбанк витратив із резервів близько 100 мільйонів доларів). 2 грудня регулятор навіть зміг викупити з ринку 5 мільйонів доларів, для НБУ це стандартна купівля у спокійні дні на міжбанківському ринку.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.